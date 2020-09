Van Gogh a Padova, la grande mostra (Di giovedì 24 settembre 2020) Vincent van Gogh, Il seminatore, 1888, olio su tela, cm 64,2 x 80,3, Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands – Photo credits: © 2020 Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands; Photography Rik Klein Gotink, Harderwijk Dal 10 ottobre il Centro San Gaetano di Padova ospita la grande retrospettiva “Van Gogh. I colori della vita”. Si annuncia come la più grande mostra mai dedicata al pittore olandese in Italia. Il pubblico potrà ammirare una ricchissima collezione di capolavori provenienti da prestiti nazionali e internazionali. I capolavori sono suddivisi in cinque sezioni che conducono in un percorso fatto di confronti, anni cruciali e viaggi. Circa cento le opere esposte di cui la gran ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Vincent van, Il seminatore, 1888, olio su tela, cm 64,2 x 80,3, Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands – Photo credits: © 2020 Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands; Photography Rik Klein Gotink, Harderwijk Dal 10 ottobre il Centro San Gaetano diospita laretrospettiva “Van. I colori della vita”. Si annuncia come la piùmai dedicata al pittore olandese in Italia. Il pubblico potrà ammirare una ricchissima collezione di capolavori provenienti da prestiti nazionali e internazionali. I capolavori sono suddivisi in cinque sezioni che conducono in un percorso fatto di confronti, anni cruciali e viaggi. Circa cento le opere esposte di cui la gran ...

MutiCarla : RT @albertopetro2: Van Gogh: Cortile di falegname e lavatoio,1882 @cristob45 @CristianeGLima @ceconomou56 @Matibo11 @albert_cunill @agustin… - wonderful_g : RT @velocevolo: Con ardore e amarezza ho cercato di cogliere i frutti del cielo - e non ho potuto Emil Cioran 'Breviario dei vinti' #Scriv… - Carmela_oltre : RT @albertopetro2: Van Gogh:La pioggia @Rebeka80721106 @smarucci461 @scastaldi9 @LunaLeso @martinis2018 @migliaccio31 @marialves53 @ANNAMAR… - cmont4560 : RT @BrindusaB1: @albertopetro2 @BaroneZaza70 @ritamay1 @licprospero @cmont4560 @monicasloves @monica74761144 @BB_Aesztia @ampomata @Amyperu… - teuta_59 : RT @AnnaRDelorenzo: Finché ci sarà l'autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo. Vincent Van Gogh… -