Uomini e Donne, cavaliere fa "cilecca", la dama lo smaschera: "Sei gay?". Durante il Trono Over della puntata, è stato raccontato un episodio davvero molto imbarazzante Uomini e Donne oggi è cominciato con il botto. Tutto è iniziato quando Maria ha chiesto a Costantino, un cavaliere, di sedersi al centro dello studio e raccontare come … L'articolo Uomini e Donne, cavaliere fa "cilecca", la dama lo smaschera: "Sei gay?" proviene da YesLife.it.

