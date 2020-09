Università Link Campus, la Procura di Firenze chiede rinvio a giudizio per Vincenzo Scotti (Di giovedì 24 settembre 2020) L’inchiesta sull’Università Link Campus giunge al culmine e la Procura di Firenze chiede il rinvio a giudizio per 69 imputati, tra cui l’ex-ministro Scotti. Le indagini avrebbero ricostruito un giro di esami facilitati per determinati studenti e -come riporta La Repubblica- il pubblico ministro Christine Von Borries avrebbe chiesto il rinvio a processo anche per … L'articolo Università Link Campus, la Procura di Firenze chiede rinvio a giudizio per Vincenzo Scotti proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) L’inchiesta sull’Universitàgiunge al culmine e ladiilper 69 imputati, tra cui l’ex-ministro. Le indagini avrebbero ricostruito un giro di esami facilitati per determinati studenti e -come riporta La Repubblica- il pubblico ministro Christine Von Borries avrebbe chiesto ila processo anche per … L'articolo Università, ladiperproviene da .

