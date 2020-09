Tyler Herro ne mette 37! Heat sopra 3-1

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020)è l’indiscusso eroe della serata grazie ai suoi 37 punti, che servono a Miami per battere i Celtics e portarsi avanti 3-1 nella serie. La partita All’inizio della serie si prospettava una guerra che sarebbe durata 7 battaglie. Per ora le eastern conference finals non stanno tradendo le aspettative. Miami è3-1 ma tutte le partite si sono giocate fino all’ultimo respiro, compresa quella di stanotte che vedeva Miamidi 9 a poco più di 40 secondi dalla fine. Il risultato finale è 112-109 in favore degli uomini di Spoelstra che come al solito ha giocato una partita a scacchi. La zona sembra un’arma nucleare in grado di pietrificare l’attacco dei Celtics. Dall’altra parte a Boston bisogna imputare il numero di palle perse: 19 che ...