Pd | casa rifugio Cassia | avanti col progetto

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – “Quanto denunciato dalla presidente dell’associazione Telefono Rosa, Maria Gabriella Cernieri Moscatelli, a seguito del sopralluogo nell’immobile sottratto alle mafie di viae destinato ad ospitare donne vittime di violenza con un recente bando del Comune di Roma e della Regione Lazio, non ci stupisce.” “Gia’ nel 2014 con il Dipartimento Pari Opportunita’ e la Regione Lazio decidemmo l’utilizzo e la finalita’ di quello spazio sottratto alla criminalita’. Nel 2017 il condominio in questione produsse ben due diffide indirizzate a Comune e Regione rappresentando il fatto che l’immobile fosse inidoneo ad ospitare una.” “A seguire ci fu, poi, la replica del dipartimento e la richiesta di un parere all’avvocatura ...

È terminata con il trasferimento nei Centri di accoglienza del territorio la vicenda dei 13 pakistani che stazionavano giorno e notte nei giardini di piazza Mazzini. I richiedenti asilo sono stati smi ...I residenti di un quartiere di Roma Nord si rifiutano di accettare la presenza di una casa rifugio per donne vittime di abusi e violenze. Sta succedendo nella zona di Roma Nord in via Cassia, dove i ...