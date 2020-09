Pagamento pensioni ottobre 2020: date anticipate a fine settembre (Di giovedì 24 settembre 2020) Nell’articolo di oggi cerchiamo di fare chiarezza sul Pagamento delle pensioni di ottobre 2020. Anche per questo mese infatti, i pensionati avranno la possibilità di ritirare in anticipo il loro assegno in contanti negli uffici postali. La misura nata per evitare assembramenti durante il Covid resta quindi in vigore anche per ottobre, come spiega la protezione civile: “Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.a. la gestione dell’accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalitaà compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 24 settembre 2020) Nell’articolo di oggi cerchiamo di fare chiarezza suldelledi. Anche per questo mese infatti, i pensionati avranno la possibilità di ritirare in anticipo il loro assegno in contanti negli uffici postali. La misura nata per evitare assembramenti durante il Covid resta quindi in vigore anche per, come spiega la protezione civile: “Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.a. la gestione dell’accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalitaà compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il ...

