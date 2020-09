"Non si deve permettere, vada da un'altra parte". La Palombelli devasta Toninelli in diretta (Di giovedì 24 settembre 2020) “Toninelli, per favore, non si permetta in questo programma, vada a dire in altri programmi queste cose”. Barbara Palombelli perde la pazienza come raramente gli è capitato in passato. A Stasera Italia la conduttrice non può tollerare le insinuazioni di Danilo Toninelli, che ha attaccato gratuitamente Libero per difendere il M5s: “Anche stavolta non realizzeremo le aspettative di Libero, il Movimento non morirà e continuerà ad essere il motore portante dell'innovazione e delle nuove leggi che passano al Parlamento”. Poi la Palombelli lo ha messo alle strette sulla ricandidatura di Virginia Raggi a Roma, dato che i 5 Stelle sono spaccati sul tema: “Valutiamo oggettivamente senza interpretazioni giornalistiche di parte”, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) “, per favore, non si permetta in questo programma,a dire in altri programmi queste cose”. Barbaraperde la pazienza come raramente gli è capitato in passato. A Stasera Italia la conduttrice non può tollerare le insinuazioni di Danilo, che ha attaccato gratuitamente Libero per difendere il M5s: “Anche stavolta non realizzeremo le aspettative di Libero, il Movimento non morirà e continuerà ad essere il motore portante dell'innovazione e delle nuove leggi che passano al Parlamento”. Poi lalo ha messo alle strette sulla ricandidatura di Virginia Raggi a Roma, dato che i 5 Stelle sono spaccati sul tema: “Valutiamo oggettivamente senza interpretazioni giornalistiche di”, ...

