Nel weekend allerta nubifragi e crollo delle temperature

(Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Da domani e per l'interobuona parte dell'Italia sarà sotto i. Un ciclone in discesa dal Regno Unito raggiungerà il mar Ligure per poi spostarsi, prima verso il Tirreno meridionale e poi in direzione dei Balcani. Nel suo tragitto dispenserà piogge abbondanti o anche molto abbondanti su tantenostre regioni. Il Dipartimento della Protezione civile ha quindi emesso un avviso di condizioni meteo avverse con una valutazione diarancione su alcuni settori di Lombardia, sul bacino montano del Tagliamento e del Torre in Friuli Venezia Giulia, su gran parte di Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e sulla parte nord-occidentale della Sardegna.gialla su gran parte del Paese. A Napoli, Livorno e a Orbetello domani e' prevista la ...

BoJo a scuola dagli svedesi Intanto il premier britannico Boris Johnson si è fatto illustrare il controverso modello adottato in questi mesi in Svezia (senza ricorso al lockdown) per affrontare il ...Il coronavirus non ferma Puliamo il Mondo. Domani, in concomitanza alla Giornata mondiale di azione per la giustizia climatica, e per tutto il week-end del 25-26-27 settembre, la storica campagna di v ...