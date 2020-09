Migrante positivo in un centro d’accoglienza | isolata la struttura

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Screening di massa eper gli ospiti e gli operatori deld’accoglienza per migranti di via Cocchia. Accertata la positività al Covid-19 per un 29enne, l’Asl ha provveduto subito ad effettuare i tamponi a tutti i 65 ospiti e ai 12 operatori del. Il titolare della, già dichiaratoal Covid-19 una settimana fa circa, è in quarantena volontaria. La, come detto in precedenza, è stata. I tamponi saranno ora ripetuti la settimana prossima. L'articoloin und’accoglienza,la ...