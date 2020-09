L’esame farsa di Suarez | indaga anche la Federcalcio | i dubbi sulla Juventus

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sarebbe arrivata direttamente dal direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici la richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano di Luis Suarez, uruguaino a cui serviva la cittadinanza per essere tesserato in una squadra italiana come comunitario. Il coinvolgimento della società emergerebbe dalle telefonate intercettate dalla procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone anche se al momento non ci sono tesserati della Juve iscritti nel registro degli indagati. Le indagini ora lo devono verificare.