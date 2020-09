Josef Bican | il più grande marcatore di tutti i tempi | dai numeri circensi in allenamento al Comunismo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Peccato che la Scarpa d’Oro venne istituita solo nel 1967. E sì, davvero un peccato perchési era già ritirato da oltre dieci anni, altrimenti avremmo avuto un plurivincitore del trofeo tra Messi e Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse argentino ne ha vinte 6, quello portoghese 4,ne avrebbe vinte 5 e per di più consecutive. Era un bomber di razza, i suoisono impressionanti: 1468 reti contando anche le amichevoli, 805 in gare ufficiali. Nato a Vienna il 25 settembre del 1913,acquisì molti anni dopo la cittadinanza cecoslovacca, grazie alle origini della madre. Anche il padre era un calciatore. Durante uno scontro di gioco si infortunò gravemente ai reni, ma rifiutò di operarsi morendo a soli 30 anni. Il piccolo ...

