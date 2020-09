Giallo da 3 secondi, cellulare: le nuove multe da capogiro (Di giovedì 24 settembre 2020) Alberto Giorgi Dopo anni di impasse, sono in arrivo grosse novità per il Codice della strada. Previste contravvenzioni fino a 1697 euro per chi usa lo smartphone al volante Durata minima del semaforo "Giallo" fissata a tre secondi, multe fino a 1697 euro per chi viene beccato con il cellulare in mano mentre si trova alla guida. Sono queste due delle tante novità contenute all’interno dell’attesa riforma del Codice delle Strada. Dopo anni di impasse, infatti, la riforma potrebbe subire un iter parlamentare più veloce e vedere finalmente la luce, portandosi dietro profondi cambiamenti che andranno a regolare la sicurezza sulle strade del Belpaese. Innanzitutto, la nuova legge dovrebbe prevedere sanzioni più dure per chi guida con una mano sul volante (o sul manubrio) e ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Alberto Giorgi Dopo anni di impasse, sono in arrivo grosse novità per il Codice della strada. Previste contravvenzioni fino a 1697 euro per chi usa lo smartphone al volante Durata minima del semaforo "" fissata a trefino a 1697 euro per chi viene beccato con ilin mano mentre si trova alla guida. Sono queste due delle tante novità contenute all’interno dell’attesa riforma del Codice delle Strada. Dopo anni di impasse, infatti, la riforma potrebbe subire un iter parlamentare più veloce e vedere finalmente la luce, portandosi dietro profondi cambiamenti che andranno a regolare la sicurezza sulle strade del Belpaese. Innanzitutto, la nuova legge dovrebbe prevedere sanzioni più dure per chi guida con una mano sul volante (o sul manubrio) e ...

