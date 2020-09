DiMarzio : #Boateng, che storia con #Galliani, #Berlusconi e #Brocchi. Il #Monza per scrivere un nuovo capitolo - Gazzetta_it : Che colpo del #Monza: preso #Boateng! E Prince ritrova #Berlusconi e #Galliani - DiMarzio : #Galliani parla dell'arrivo di #Boateng al #Monza, ma non solo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Boateng? Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano' - giusChiarolla : RT @MichaelCuomo7: #Galliani: “Da una settimana anziché dormire, la notte mandavo canzoni d’amore a Prince #Boateng. L’ultima è quella di V… -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani Boateng

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Io sono pazzo e nella mia pazzia mandavo canzoni d'amore a Prince Boateng. Quella che più lo ha colpito è 'Amici mai' di Venditti che dice 'certi amori fanno giri immensi e ...Colpo ad effetto per il Monza che nella notte si è assicurato le prestazioni sportive di Kevin Prince Boateng. Ex Besiktas (ultima stagione da 26 presenza totali e 4 gol) , ma soprattutto ex Sassuolo!