Galleria Vittoria a Napoli, cadono calcinacci: carreggiata chiusa e caos in città (Di giovedì 24 settembre 2020) Questa notte si è verificato il distacco, rende noto il Comune di Napoli, “di una piccola porzione del rivestimento della Galleria della Vittoria sulla carreggiata piazza Municipio – piazza Vittoria”. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i tecnici della Protezione Civile e del Servizio Strade e grandi reti tecnologiche. “Alla luce dell’evento, benché localizzato e circoscritto, si è disposta la chiusura, in via precauzionale, della carreggiata Municipio-Vittoria. Pertanto è stato attivato il seguente dispositivo di traffico: i veicoli provenienti da piazza Municipio e diretti a piazza Vittoria utilizzeranno laGalleria percorrendo la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 settembre 2020) Questa notte si è verificato il distacco, rende noto il Comune di, “di una piccola porzione del rivestimento delladellasullapiazza Municipio – piazza”. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i tecnici della Protezione Civile e del Servizio Strade e grandi reti tecnologiche. “Alla luce dell’evento, benché localizzato e circoscritto, si è disposta la chiusura, in via precauzionale, dellaMunicipio-. Pertanto è stato attivato il seguente dispositivo di traffico: i veicoli provenienti da piazza Municipio e diretti a piazzautilizzeranno lapercorrendo la ...

