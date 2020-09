Fabio Lecis Muore a 33 Anni | Era Positivo al Coronavirus

(Di giovedì 24 settembre 2020)si era appena recato in ospedale con una grave crisi respiratoria ed è morto il giorno stesso, era uno dei primi positivi della regione, aveva frequentato i locali della Costa Smeralda. La situazione in Sardegna si presenta ancora drammatica, nel pomeriggio di ieri, 23 settembre, un giovane di 33è morto al …

rosaroccaforte : RT @francescatotolo: Continua il terrorismo mediatico della stampa allineata (#Repubblica): Fabio Lecis soffriva di precedenti patologie e… - ItaliaOMorte : RT @francescatotolo: Continua il terrorismo mediatico della stampa allineata (#Repubblica): Fabio Lecis soffriva di precedenti patologie e… - EmilianoAlchidi : RT @francescatotolo: Continua il terrorismo mediatico della stampa allineata (#Repubblica): Fabio Lecis soffriva di precedenti patologie e… - Ettore79597694 : RT @francescatotolo: Continua il terrorismo mediatico della stampa allineata (#Repubblica): Fabio Lecis soffriva di precedenti patologie e… - toni08061963 : RT @francescatotolo: Continua il terrorismo mediatico della stampa allineata (#Repubblica): Fabio Lecis soffriva di precedenti patologie e… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Lecis

Casteddu Online

Fabio Lecis, 33 anni, purtroppo non ce l’ha fatta. La notizia, sconvolgente, è arrivata nel pomeriggio di ieri dal Pronto Soccorso di Cagliari. L’uomo, un operatore sanitario, era stato esposto al con ...Le vittime da Covid sono anche giovani. È stato infatti proclamato per oggi, dal sindaco Luca Pilia, il lutto cittadino a Isili, centro della provincia Sud Sardegna, dove ieri è morto per Covid-19 un ...