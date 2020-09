Cossiga | Mattarella | ' rivendicò poteri Capo Stato in nomina ministri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sassari, 24 set. (Adnkronos) - "Il Presidenteesercitò le prerogative costituzionali con le qualità che derivavano dalla sua lunga esperienza, e anche con la puntualità di uno studioso di diritto. Ribadì, con lettera al presidente del Consiglio incaricato Andreotti, iche la Costituzione conferisce aldellonelladeie descrisse il vaglio presidenziale come non comprimibile". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, ricordando, in una cerimonia all'Università di Sassari, Francesco, nel decimo anniversario della morte.