Coronavirus | Israele in lockdown totale | misure ancora più rigide

(Di giovedì 24 settembre 2020)ina partire da venerdì fino al 9 ottobre. Il governo di Benjamin Netanyahu, dopo una riunione di otto ore, ha scelto la strada del blocco delle attività per far fronte al picco di contagi dadi questi giorni. Ilsarà addirittura più rigido di quello di marzo, con la chiusura …

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #RegnoUnito supera i 6.000 contagi, 37 i morti. Nuovo record in #Israele #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Israele approva #lockdown rafforzato #ANSA - Corriere : ?? Ora Israele è il primo Paese ad aver imposto un secondo lockdown - paola07210 : RT @Corriere: Coronavirus, Israele chiude tutto: domani scatta il secondo lockdown totale - repubblica : Coronavirus nel mondo: nuovo lockdown in Israele fino al 9 ottobre -

Il governo israeliano ha approvato in nottata un lockdown ancora più rigido rispetto a quello già in atto: entrerà in vigore da domani (venerdì) e resterà in vigore fino all'11 ottobre, alla fine dell ...Israele rafforza il lockdown dopo il nuovo record di positivi in 24 ore. Misure ancora più restrittive in vigore almeno fino all’11 ottobre 2020. Dopo la preoccupante impennata di contagi, durante la ...