Calciomercato Juventus, novità Kean: Raiola punta lo scambio (Di giovedì 24 settembre 2020) Alvaro Morata non basta per l'attacco della Juventus. Il Calciomercato bianconero non sembra ancora soddisfatto di quanto prodotto nelle scorse settimane. All'appello, infatti, oltre alle necessarie uscite per sfoltire la rosa, mancherebbero anche alcuni innesti di livello per garantire ad Andrea Pirlo un organico competitivo e ricco di soluzioni da sfruttare durante le fasi calde della stagione. Con gli impegni su tre fronti, nei quali la Juve vuole essere assoluta protagonista senza nessuna distinzione, serviranno tanti calciatori da alternare alle prime linee, una panchina affidabile che possa rispondere presente all'occorrenza nei momenti concitati dei prossimi mesi. E per questo, almeno secondo le ultime notizie di mercato della Juve, sarebbe tornato in orbita bianconera il nome di Moise Kean, uno dei profili ...

