Ultime Notizie Roma del 23-09-2020 ore 12:10 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale è ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a siamo come sempre con le elezioni comuni a Venezia vince Brugnaro a Mantova palazzi ballottaggi in otto capoluoghi a Venezia Trento Mantova è fermo sindaci eletti al primo turno 2 dicembre a sinistra uno di centro destra il quarto con la lista civica ballottaggio a Reggio Calabria Matera Arezzo Lecco e Bolzano un pacco bomba anonima arrivato ieri nella sede della Feralpi Group indirizzato al presidente dell’azienda Siderurgica di Lonato del Garda in provincia di Brescia e leader degli industriali Bresciani Giuseppe Pasini all’interno un detonatore della polvere da sparo un congegno del rudimentale che probabilmente non sarebbe potuto scoppiare dalle prime indagini la prefettura ha messo sotto scorta casini a giugno la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 settembre 2020)dailynews radiogiornale è ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a siamo come sempre con le elezioni comuni a Venezia vince Brugnaro a Mantova palazzi ballottaggi in otto capoluoghi a Venezia Trento Mantova è fermo sindaci eletti al primo turno 2 dicembre a sinistra uno di centro destra il quarto con la lista civica ballottaggio a Reggio Calabria Matera Arezzo Lecco e Bolzano un pacco bomba anonima arrivato ieri nella sede della Feralpi Group indirizzato al presidente dell’azienda Siderurgica di Lonato del Garda in provincia di Brescia e leader degli industriali Bresciani Giuseppe Pasini all’interno un detonatore della polvere da sparo un congegno del rudimentale che probabilmente non sarebbe potuto scoppiare dalle prime indagini la prefettura ha messo sotto scorta casini a giugno la ...

fanpage : Il Premier #Conte bacchetta un passante che non indossa la mascherina - Open_gol : In Spagna 241 vittime ultime 24 ore: si tratta del numero più alto di vittime dall'inizio della seconda ondata . - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Germania 1.769 casi e 13 vittime - ZzuCicciu : RT @fanpage: Angelo Borrelli sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalla #protezionecivile in piena pandemia - tempostretto : Un nuovo articolo: (Roccella Jonica(RC). Domenica 27 settembre mobilitazione per “Puliamo il mondo 2020”) è stato… -