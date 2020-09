Serena Grandi condannata per il fallimento del suo ristorante | aveva chiuso senza pagare i dipendenti

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Due anni e due mesi di reclusione all’attriceper ildelaperto a Borgo San Giuliano di Rimini, ‘La locanda di Miranda‘ nel 2013. La condanna martedì in Tribunale a Rimini, come riportano i quotidiani locali, per bancarotta con distrazione di beni strumentali della società Donnasrl, e le irregolarità sui libri contabili. Aperto nel 2013 dopo la partecipazione dellaal film premio Oscar ‘La grande bellezza’ e chiamato come il personaggio da lei interpretato nel classico erotico di Tinto Brass, ‘Miranda‘, ildopo un anno di gestionei ...

