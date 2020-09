Rischio di collisione con detriti: la Stazione Spaziale effettua manovra per evitare l’impatto (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Stazione Spaziale Internazionale ha dovuto effettuare una manovra per evitare la collisione con dei detriti spaziali: lo ha reso noto la NASA. Gli astronauti e i controllori di volo russi e statunitensi hanno lavorato insieme durante un’operazione di due minuti e mezzo che aveva lo scopo di regolare l’orbita della ISS e allontanarsi, evitando l’impatto. L’ISS viaggia a una velocità media di 27600 km/h e viene mantenuta in orbita a un’altitudine compresa tra 330 e 410 km dal livello del mare: a questa velocità anche un piccolo oggetto può danneggiare gravemente o addirittura distruggere un pannello solare o un altro componente. I detriti in questione sono passati a circa 1,4 km dalla ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) LaInternazionale ha dovutore unaperlacon deispaziali: lo ha reso noto la NASA. Gli astronauti e i controllori di volo russi e statunitensi hanno lavorato insieme durante un’operazione di due minuti e mezzo che aveva lo scopo di regolare l’orbita della ISS e allontanarsi, evitando l’impatto. L’ISS viaggia a una velocità media di 27600 km/h e viene mantenuta in orbita a un’altitudine compresa tra 330 e 410 km dal livello del mare: a questa velocità anche un piccolo oggetto può danneggiare gravemente o addirittura distruggere un pannello solare o un altro componente. Iin questione sono passati a circa 1,4 km dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Rischio collisione Rischio di collisione con detriti: la Stazione Spaziale effettua manovra per evitare l’impatto Meteo Web Inquinamento astronomicoL’uomo è riuscito a inquinare anche lo spazio, ma l’Europa cerca di rimediare

Nell’ultimo decennio, test missilistici e collisioni tra satelliti hanno fatto impennare il conto, in continuo aggiornamento. Il rischio di impatto è pertanto alto, e non solo per i corpi artificiali ...

Nell'ultimo decennio, test missilistici e collisioni tra satelliti hanno fatto impennare il conto, in continuo aggiornamento. Il rischio di impatto è pertanto alto, e non solo per i corpi artificiali ...