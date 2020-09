Riot Games annuncia First Strike, il primo torneo ufficiale di VALORANT su scala globale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Riot Games oggi ha annunciato First Strike, il primo torneo organizzato e gestito dal publisher per il suo nuovo sparatutto tattico 5 vs 5 basato sui personaggi: VALORANT. Questo evento su scala globale darà occasione ai giocatori di tutto il mondo di dare il via alla loro leggenda regionale.First Strike cavalcherà l'onda dell'eSport di VALORANT, sfruttando il decennio di esperienza di Riot Games nella produzione di eventi e trasmissioni di eSport senza pari. Riot Games è anche il maggiore produttore di eSport a livello mondiale, con competizioni e trasmissioni settimanali in vari ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 settembre 2020)oggi hato, ilorganizzato e gestito dal publisher per il suo nuovo sparatutto tattico 5 vs 5 basato sui personaggi:. Questo evento sudarà occasione ai giocatori di tutto il mondo di dare il via alla loro leggenda regionale.cavalcherà l'onda dell'eSport di, sfruttando il decennio di esperienza dinella produzione di eventi e trasmissioni di eSport senza pari.è anche il maggiore produttore di eSport a livello mondiale, con competizioni e trasmissioni settimanali in vari ...

Eurogamer_it : Riot Games annuncia First Strike, il primo torneo ufficiale di VALORANT su scala globale - EsportsTweeter : RT @CSItaliaASD: Vuoi spaccare il mondo grazie ad una #SpatolaDorata di #TeamfightTactics? Grazie all’espertissimo fabbro #TonySwatton, è a… - CSItaliaASD : Vuoi spaccare il mondo grazie ad una #SpatolaDorata di #TeamfightTactics? Grazie all’espertissimo fabbro… - eSportsMag_it : Il marchio americano famoso nel mondo per i suoi rasoi ha stretto una collaborazione con Riot Games in Brasile.… - Darthspyy : Qual o Sentido de perder 10pdl em um dodge vai toma nocu riot games -

Ultime Notizie dalla rete : Riot Games Riot Games annuncia il primo torneo globale dedicato a VALORANT eSportsMag Riot Games annuncia First Strike: primo torneo ufficiale di VALORANT su scala globale

Riot Games oggi ha annunciato First Strike, il primo torneo organizzato e gestito dal publisher per il suo sparatutto tattico 5 vs 5 VALORANT. Questo evento su scala globale darà occasione ai giocator ...

Riot Games annuncia First Strike, il primo torneo ufficiale di VALORANT su scala globale

Riot Games oggi ha annunciato First Strike, il primo torneo organizzato e gestito dal publisher per il suo nuovo sparatutto tattico 5 vs 5 basato sui personaggi: VALORANT. Questo evento su scala ...

Riot Games oggi ha annunciato First Strike, il primo torneo organizzato e gestito dal publisher per il suo sparatutto tattico 5 vs 5 VALORANT. Questo evento su scala globale darà occasione ai giocator ...Riot Games oggi ha annunciato First Strike, il primo torneo organizzato e gestito dal publisher per il suo nuovo sparatutto tattico 5 vs 5 basato sui personaggi: VALORANT. Questo evento su scala ...