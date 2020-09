Rendimenti dei Btp verso i minimi storici. Una manna per la spesa pubblica (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le casse statali ringraziano. Il rendimento dei titoli di Stato italiani scende e, in alcuni casi raggiunge i minimi storici. Lo ha fatto il Btp trentennale che oggi si è abbassato fino all’1,75%. Prova a farlo il Btp decennale che, poco dopo l’apertura si e’ portato poco sopra la soglia dello 0,83% per poi risalire e attestarsi a meta’ seduta sullo 0,85% (minimo da settembre 2019). Resta negativo il rendimento dei 2 anni, al -0,23%, sui minimi da inzio maggio del 2018. Ad innescare il calo dei tassi è stato l’esito delle elezioni dello scorso week end con risultati che non mettono a rischio la tenuta del governo. L’instabilità politica, a prescindere dai colori, non è una cosa che i mercati gradiscono. I titoli italiani rimangono attraenti anche perché, tra i paesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le casse statali ringraziano. Il rendimento dei titoli di Stato italiani scende e, in alcuni casi raggiunge i. Lo ha fatto il Btp trentennale che oggi si è abbassato fino all’1,75%. Prova a farlo il Btp decennale che, poco dopo l’apertura si e’ portato poco sopra la soglia dello 0,83% per poi risalire e attestarsi a meta’ seduta sullo 0,85% (minimo da settembre 2019). Resta negativo il rendimento dei 2 anni, al -0,23%, suida inzio maggio del 2018. Ad innescare il calo dei tassi è stato l’esito delle elezioni dello scorso week end con risultati che non mettono a rischio la tenuta del governo. L’instabilità politica, a prescindere dai colori, non è una cosa che i mercati gradiscono. I titoli italiani rimangono attraenti anche perché, tra i paesi ...

MAUROZANETTE1 : Minimi storici per i rendimenti del debito italiano. Ergo prezzi dei titoli alti. - AXAIM_IT : 'Il tradizionale segnale di ripresa ciclica derivante dalla curva dei rendimenti potrebbe essere più debole in ques… - Wrustel : @mcconte99 @jacopo_iacoboni Si può far meglio, per carità. Ma coi rendimenti dei decennali mai così bassi a dir ch… - AndCappe : RENDIMENTI DEI PORTAFOGLI A PROFILO DI INVESTIMENTO IN ETF NEL 2020 - lightingsparks : Non ci vedo niente di assurdo nei comportamenti e nei rendimenti di Fabio, soprattutto quando spinge fino alla fine… -