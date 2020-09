Renault Arkana - La Suv coupé arriverà anche in Europa nel 2021

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Laha deciso di vendereinla, vettura inizialmente sviluppata per i soli mercati asiatici e per la Russia, dove è commercializzata già dal 2019. La suv-coupé di taglia media sarà resa disponibile nel Veccchio Continente nel corso del: l'auto che potremo acquistare nel nostro Paese è in realtà una evoluzione del progetto originale e include moltissimi elementi derivati dai più recenti prodotti della Casa francese, a cominciare dalla piattaforma Cmf-B che apre le porte a motorizzazioni elettrificate. Più grande della Kadjar. Laè lunga 4,56 metri con un passo di 2,72 metri e il bagagliaio offre, per la versione E-Tech, una capacità variabile da 438 a 513 litri. I ...

moneypuntoit : ?? Renault Arkana: ecco il nuovo SUV coupè ?? - chevida : Renault Arkana: arriverà in Europa nel 2021 - -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Arkana

Money.it

Renault Arkana è il nome di un nuovo SUV coupè che la casa automobilistica francese ha deciso di introdurre nell’Europa occidentale. Il modello infatti non è del tutto inedito venendo già venduto in a ...La Renault ha deciso di vendere anche in Europa la Arkana, vettura inizialmente sviluppata per i soli mercati asiatici e per la Russia, dove è commercializzata già dal 2019. La suv-coupé di taglia med ...