“Pride by your side” | la mostra online per raccontare l’amore LGBT

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 settembre 2020) “Pride byside”: laperl’amoreL’arte e unapere sostenere l’amore in tutte le sue forme. Questo l’intento di “Pride byside”, l’evento partito lo scorso 20 giugno e che andrà avanti fino al 30 settembre, che si svolge all’interno di ARTSPACE, spazio che la galleria romana FMB Art Gallery di Francesco Maria Boni dedica agli eventi speciali. In particolare laracconta il mondoe punta a mettere in evidenza l’orgoglio della diversità di ogni singolo individuo che si manifesta nel rapporto intimo che abbiamo con noi stessi, ma anche con il mondo ...