Non più uomo solo al comando Lega, i nomi del politburo di Salvini (Di giovedì 24 settembre 2020) Forse la parola rivoluzione è eccessiva, ma sicuramente la segreteria politica della Lega che Matteo Salvini si appresta a varare segna una svolta nel partito ex padano e sovranista che, nonostante il magro risultato delle Regionali del 20-21 settembre, resta comunque la prima forza politica... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 24 settembre 2020) Forse la parola rivoluzione è eccessiva, ma sicuramente la segreteria politica dellache Matteosi appresta a varare segna una svolta nel partito ex padano e sovranista che, nonostante il magro risultato delle Regionali del 20-21 settembre, resta comunque la prima forza politica... Segui su affaritaliani.it

CottarelliCPI : #BorisJohnson: nel Regno Unito ci sono più contagi che in Italia perché gli inglesi amano la libertà e non rispetta… - emmabonino : Se qualcuno mi avesse detto solo 3 settimane fa che più di 7 milioni di persone avrebbero votato NO, non ci avrei c… - albertoangela : I due putti sono uno dei “gadget” più famosi al mondo, ma pochi sanno che sono opera di Raffaello e che sono parte… - Ra_11 : Non ci sono più le stezze magioni - s4licepiangente : sto andando a cambiare occhiali (dovevo farlo 4 mesi fa) non ci vedevo più niente con quelli di prima lol -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Traub: la moto più rara e misteriosa del mondo | video Motoblog.it