My Sky, è arrivata l'app gratuita per tutti i clienti Sky (Di mercoledì 23 settembre 2020) My Sky è la nuova app gratuita dedicata ai clienti Sky per gestire in autonomia i propri servizi ed è disponibile da oggi. Si chiama My Sky ed è la nuova app dedicata ai clienti Sky e disponibile da oggi nell'App Store e in Google Play. Una soluzione integrata, pensata e realizzata sulla base delle esigenze degli abbonati. My Sky è gratuita ed è disponibile, da oggi, su smartphone e tablet (iOS, con sistema operativo pari o superiore a 12.4, e Android, con sistema operativo pari o superiore a 5.0). Chi può scaricarla? Chiunque sia già abbonato a Sky e desideri gestire l'abbonamento in autonomia, per essere sempre al passo con i contenuti, richiedere assistenza e scoprire i vantaggi e i ...

