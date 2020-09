Lennon: “Ajer-Milan? Non vogliamo venderlo, non ci sono state offerte” (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’allenatore del Celtic, Neil Lennon, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Kristoffer Ajer che nelle ultime ore è stato spesso accostato al Milan. Queste le parole del tecnico: “Noi vogliamo tenerlo, non ci sono state offerte e non devo confermare nulla. Non si possono controllare le voci di mercato, ma noi non vogliamo venderlo”. Foto: transfermarkt L'articolo Lennon: “Ajer-Milan? Non vogliamo venderlo, non ci sono state offerte” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’allenatore del Celtic, Neil, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Kristoffer Ajer che nelle ultime ore è stato spesso accostato al. Queste le parole del tecnico: “Noitenerlo, non ciofferte e non devo confermare nulla. Non si poscontrollare le voci di mercato, ma noi non”. Foto: transfermarkt L'articolo: “Ajer-? Non, non ciofferte” proviene da Alfredo Pedullà.

