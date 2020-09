Juventus, per l’attacco è una sfida a 4: ecco le idee di Pirlo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Che la sfida abbia inizio. L’arrivo di Morata, oltre ad essere un vero toccasana per il pacchetto offensivo della Juventus, rappresenta anche una possibilità per Pirlo di godere di una certa abbondanza di grandi campioni. Se infatti contro la Sampdoria il Maestro era stato costretto ad affidarsi al duo Ronaldo-Kulusevski, ora potrebbe avvalersi di nuove possibilità. L’attacco, a differenza del resto delle zone del campo, non avrebbe vissuto durante l’era Sarri una lancinante crisi. La classe del portoghese tuttavia si è rivelata fin troppo necessaria per i bianconeri, costretti spesso ad affidarsi alle giocate del fuoriclasse per risolvere intricate situazioni di gioco. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Pirlo dà il via libera: 40 milioni per ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Che laabbia inizio. L’arrivo di Morata, oltre ad essere un vero toccasana per il pacchetto offensivo della, rappresenta anche una possibilità perdi godere di una certa abbondanza di grandi campioni. Se infatti contro la Sampdoria il Maestro era stato costretto ad affidarsi al duo Ronaldo-Kulusevski, ora potrebbe avvalersi di nuove possibilità. L’attacco, a differenza del resto delle zone del campo, non avrebbe vissuto durante l’era Sarri una lancinante crisi. La classe del portoghese tuttavia si è rivelata fin troppo necessaria per i bianconeri, costretti spesso ad affidarsi alle giocate del fuoriclasse per risolvere intricate situazioni di gioco. LEGGI ANCHE: Calciomercatodà il via libera: 40 milioni per ...

