Gwyneth Paltrow e i figli con l’ex Chris Martin | «Essere genitori senza essere coppia è complicato»

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Gwyneth Paltrow ha ammesso che la gestione con l’ex Chris Martin dei figli Apple e Moses, 16 e 14 anni, non è «sempre bella come sembra». La loro esperienza da co-genitori è «fatta di alti e bassi». Perché c’è la perenne sensazione «di star ponendo fine a un matrimonio, pur essendo ancora una famiglia. E sarà così per sempre», ha spiegato Gwyneth, sposata dal 2018 col produttore Brad Falchuk, in un episodio di The Drew Barrymore Show. «Abbiamo giorni buoni e giorni cattivi. Ma siamo guidati dallo stesso scopo di unità e amore, da ciò che è meglio per i nostri figli».