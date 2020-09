Garofalo Health Care | effetto Covid sui ricavi Previsto recupero in II semestre

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Dopo lo sprint di inizio anno – con nei mesi di gennaio e febbraio +2,5% in termini die +18,0% in termini di Op. Ebitda Adjusted rispetto al 2019 Pro-Forma –(GHC) , società attiva nel settore della sanità privata accreditata in Italia, chiude il primodel 2020 conpari a 89,9 milioni di euro, in contrazione del 3,2% rispetto ai 92,9 milioni ottenuti nei primi sei mesi dello scorso anno. Risultati – spiega il Gruppo in una nota – dovuti “esclusivamente all’della sospensione obbligatoria delle attività imposta a partire dal mese di marzo per contrastare la pandemia da-19 e della ripartenza consentita solo ...