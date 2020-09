Basilicata, Bardi “Sarà un anno scolastico diverso” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Sara’ un anno scolastico diverso dal solito, abbiamo in questi giorni usato tutte le precauzioni per dare la possibilità di lavorare e studiare in tranquillita’. Cosi’ il governatore della Basilicata Vito Bardi nel suo messaggio rivolto al mondo della scuola. pc/com Basilicata, Bardi “Sarà un anno scolastico diverso” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Sara’ undiverso dal solito, abbiamo in questi giorni usato tutte le precauzioni per dare la possibilità di lavorare e studiare in tranquillita’. Cosi’ il governatore dellaVitonel suo messaggio rivolto al mondo della scuola. pc/com“Sarà undiverso” su Il Corriere della Città.

