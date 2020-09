Aquileia | donna di 66 anni uccisa dal marito

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Femminicidio ad. Unadi 66è statadalcon almeno una coltellata.(UDINE) – Femminicidio adnella giornata di martedì 22 settembre 2020. Come riportato da La Repubblica, unadi 66sarebbe statacon almeno una coltellata dalal culmine di una lite. L’allarme è stato lanciato da vicini che hanno sentito le urla provenire dal giardino. Le condizioni della vittima sono sembrate sin da subito molto gravi con il trasporto in ospedale che non è servito per salvarle la vita. Il decesso è avvenuto poco dopo il ricovero. Fermato ilche ora è accusato di ...

E' accaduto ad Aquileia ma la donna è morta in ospedale, dove era stata trasportata nel tardo pomeriggio, in gravissime condizioni. Un caso chiuso per i Carabinieri di Palmanova, mentre c'è sgomento ...Non ce l'ha fatta Marinella Maurel, la 66enne gravemente ferita dal marito Livio Duca che l'ha colpita con almeno una coltellata ad Aquileia, in provincia di Udine. La donna è morta in ospedale dove e ...