Adua Del Vesco rivelazioni toccanti al GF Vip | il sogno trasformato in un incubo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) L’attrice ha stravolto per un periodo la sua vita, tornando nella sua città d’origine, lavorando anche in un call centerdelha un: quello di fare l’attrice. Motivo che l’ha spinta a lasciare la sua città, Messina, per trasferirsi altrove. Oggivive a Milano ed è diventata un’attrice. E’ tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, dove tra i coinquilini c’è anche il suo ex fidanzato e collega Massimiliano Morra. Ma per diventare attrice ha dovuto lottare. Lunedì sera in tv, dopo la puntata in diretta del Grande Fratello, l’attrice – parlando con il suo ex Massimiliano in giardino – si è lasciata andare ai ricordi. Ricordi che ancora la fanno tremare. Un passato segnato da problemi di salute, quali ...