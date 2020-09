Truffa esame Suarez, l’Università si cautela: “Correttezza e trasparenza delle procedure” (Di martedì 22 settembre 2020) Truffa esame Suarez – L’Università per Stranieri di Perugia ha deciso di uscire allo scoperto dopo la notizia bomba di questa mattina riguardante le irregolarità in merito all’esame svolto da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana: “In relazione agli accertamenti in corso – si legge nella nota ufficiale dell’Ateneo – l’Università per Stranieri di Perugia ribadisce la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l’esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez e confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso”. Caso Suarez, le prime intercettazioni: “Con ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020)– L’Università per Stranieri di Perugia ha deciso di uscire allo scoperto dopo la notizia bomba di questa mattina riguardante le irregolarità in merito all’svolto da Luisper ottenere la cittadinanza italiana: “In relazione agli accertamenti in corso – si legge nella nota ufficiale dell’Ateneo – l’Università per Stranieri di Perugia ribadisce la correttezza e laprocedure seguite per l’sostenuto dal calciatore Luise confida che ciò emergerà con chiarezza al termineverifiche in corso”. Caso, le prime intercettazioni: “Con ...

Gazzetta_it : #Suarez, #truffa per la cittadinanza: esame concordato. La Finanza in Università - ZZiliani : Qualcosa di strano c’era. Prende aereo privato. Sbarca all’Università di Perugia. In mezz’ora sostiene un esame che… - capuanogio : La frase umanamente meno accettabile della vicenda #Suarez è quella che fa riferimento allo stipendio. 'Dieci milio… - Marco_viscomi : RT @mike_fusco: Ma la truffa non è materia d'esame per la Cittadinanza Italiana ?!? ?????? #Suarez - Luigidip : RT @Davidone74: Suarez, presunta truffa sull'esame di italiano per la cittadinanza italiana. La Guardia di Finanza all'Università di Perugi… -