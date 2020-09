Surface Hub 2S | la versione da 85″ sarà disponibile da gennaio 2021

Plaffo : Surface Hub 2S con schermo da ben 85 pollici sarà disponibile a gennaio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Surface Hub

Plaffo

Nel mese di maggio dello scorso anno abbiamo assistito all’annuncio di Surface Hub 2, il nuovo dispositivo creato per il lavoro di squadra e progettato per il modern workplace, in grado di favorire la ...Microsoft ha rilasciato, probabilmente per errore, Windows 10 Insider Preview Build 20211 anche per Surface Hub – oltre che per i normali PC e tablet. Questa particolare versione di Windows 10 era chi ...