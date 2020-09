Summit UE posticipato, Michel in quarantena (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Il vertice europeo previsto il 25 settembre è stato rinviato all’1 e 2 ottobre, dopo che il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è messo in autoisolamento, a seguito della positività al Covid-19 di un addetto alla sua sicurezza “con cui era in stretto contatto”. Il presidente, che viene sottoposto regolarmente ai test, ieri è risultato negativo, ma nel rispetto delle regole del Belgio, da oggi è in quarantena, spiega il portavoce Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Il vertice europeo previsto il 25 settembre è stato rinviato all’1 e 2 ottobre, dopo che il Presidente del Consiglio europeo Charlessi è messo in autoisolamento, a seguito della positività al Covid-19 di un addetto alla sua sicurezza “con cui era in stretto contatto”. Il presidente, che viene sottoposto regolarmente ai test, ieri è risultato negativo, ma nel rispetto delle regole del Belgio, da oggi è in, spiega il portavoce

