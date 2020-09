Serie B, il programma della prima giornata (Di martedì 22 settembre 2020) Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. La Serie B è aperta da Monza-Spal. Da segnalare due sfide molto interessanti come Lecce-Pordenone e Frosinone-Empoli. Derby veneto tra Venezia e Vicenza. Venerdì 25 settembre 2020Monza-SPAL (ore 16.45) Sabato 26 settembre 2020Brescia-Ascoli (ore 14)Cosenza-Virtus Entella (ore 14)Frosinone-Empoli (ore 14)Lecce-Pordenone (ore 14)Pescara-Chievo Verona (ore 14)Salernitana-Reggina (ore 14)Venezia-Vicenza (ore 16) Domenica 27 settembre 2020Cremonese-Cittadella (ore 15)Reggiana-Pisa (ore 21) fonte foto copertina ... Leggi su newsmondo (Di martedì 22 settembre 2020)B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. LaB è aperta da Monza-Spal. Da segnalare due sfide molto interessanti come Lecce-Pordenone e Frosinone-Empoli. Derby veneto tra Venezia e Vicenza. Venerdì 25 settembre 2020Monza-SPAL (ore 16.45) Sabato 26 settembre 2020Brescia-Ascoli (ore 14)Cosenza-Virtus Entella (ore 14)Frosinone-Empoli (ore 14)Lecce-Pordenone (ore 14)Pescara-Chievo Verona (ore 14)Salernitana-Reggina (ore 14)Venezia-Vicenza (ore 16) Domenica 27 settembre 2020Cremonese-Citta(ore 15)Reggiana-Pisa (ore 21) fonte foto copertina ...

Antonella Clerici fa una rivelazione su È sempre mezzogiorno: "Non sarà…"

Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice di Legnano ha rotto il silenzio svelando una serie di anticipazioni sfiziose sul programma del mezzogiorno di Rai1, sottolineando anche che non ...

Caso di Covid19 al Torino, a rischio la prossima partita di Serie A

Primo caso di Covid-19 in una squadra di serie A, con il campionato cominciato appena sabato ... potrebbe essere a rischio la gara con l'Atalanta, in programma sabato prossimo, 26 settembre. Non si ...

