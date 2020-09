Scuola in Campania, riapertura difficile: sciopero il 24-25 settembre (Di martedì 22 settembre 2020) Scuola: i sindacati annunciano un’agitazione per il 24-25 settembre (cui se ne aggiungerà un’altra il 3 ottobre). A Napoli disagi anche per le scuole comunali per bambini da 0 a 6 anni. La Regione Campania ha recentemente annunciato l’avvio della Scuola per il 24 settembre (ovvero dopo la sanificazione degli istituti che sono stati sede … Leggi su 2anews (Di martedì 22 settembre 2020): i sindacati annunciano un’agitazione per il 24-25(cui se ne aggiungerà un’altra il 3 ottobre). A Napoli disagi anche per le scuole comunali per bambini da 0 a 6 anni. La Regioneha recentemente annunciato l’avvio dellaper il 24(ovvero dopo la sanificazione degli istituti che sono stati sede …

iperico1976 : @Giandom84354994 Aldilà di tutto è in atto un processo distruttivo della #scuola . Dopo 7 mesi , sono ancora nell… - phoebeontw : Federica dato che tu sei in diretto contatto con De Luca mi aggiorni se in Campania iniziamo scuola più tardi? Grazie ti amo - ArmandoTerminio : Nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro per fare il punto della situazione con la Asl, la Regione e con i dir… - Testament73 : Scuola: a Napoli per sedi seggi forse slitta apertura - Campania - - salernonotizie : Alunni divisi tra bravi e meno bravi per il distanziamento: è polemica in una scuola in Campania -