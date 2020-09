you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - Agenzia_Ansa : Netto successo dei Sì al #referendum2020. Nelle regionali il centrosinistra si rafforza. Giani e Emiliano ok in T… - Agenzia_Ansa : ?? DIRETTA REGIONALI| PUGLIA (proiezioni) - Michele Emiliano (centrosinistra) 46,8% - Raffaele Fitto (centrodestra)… - alexfoti : RT @fanpage: Luigi Lopalco sarà il prossimo assessore alla Sanità della Regione Puglia. Ad annunciarlo è Michele Emiliano - GPeppe34N : RT @MediasetTgcom24: Regionali, Emiliano: 'In Puglia pronti a qualunque apporto dal M5s' #puglia -

Eugenio Giani vince in Toscana e Michele Emiliano si conferma in Puglia. Luca Zaia trionfa in Veneto e Vincenzo De Luca fa lo stesso in Campania. Secondo mandato per Toti in Liguria. Nelle Marche succ ...«La primavera pugliese continua. Emiliano si conferma il governatore della Regione Puglia, anche grazie all'impegno dei candidati e dei sostenitori di Puglia Solidale e Verde che in questi mesi di ...