Referendum, col Sì vince la democrazia. Quelli del No hanno perso il contatto con la realtà (Di martedì 22 settembre 2020) Il verdetto è senza appello: vince il SÌ. In un mio scritto prima del voto, avevo pronosticato la vittoria col 70%, immaginando una piccola ripresa del “No” per i nomi altisonanti che via via si andavano aggregando contro il governo o altri interessi non dicibili, trincerandosi dietro il Referendum. Così facendo hanno svilito la Costituzione che a parole dicevano di volere difendere. Alcuni o tanti del “No” sono arrivati perfino a fare una propaganda a livello di “Tavernello” con cartelli e slogan di bassissima lega. La Costituzione è stata rispettata, il metodo dell’art. 138 seguito alla lettera e “Quelli del No”, dovrebbero avere l’umiltà di ammettere di essere loro i denigratori di quel Parlamento che per ben quattro volte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Il verdetto è senza appello:il SÌ. In un mio scritto prima del voto, avevo pronosticato la vittoria col 70%, immaginando una piccola ripresa del “No” per i nomi altisonanti che via via si andavano aggregando contro il governo o altri interessi non dicibili, trincerandosi dietro il. Così facendosvilito la Costituzione che a parole dicevano di volere difendere. Alcuni o tanti del “No” sono arrivati perfino a fare una propaganda a livello di “Tavernello” con cartelli e slogan di bassissima lega. La Costituzione è stata rispettata, il metodo dell’art. 138 seguito alla lettera e “del No”, dovrebbero avere l’umiltà di ammettere di essere loro i denigratori di quel Parlamento che per ben quattro volte ...

