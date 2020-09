Matteo Salvini in diretta tv | “Mi eccito con altro | non con le elezioni regionali”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 settembre 2020) “Micon, non con leregionali. Ci sono 2 regioni su 7 che hanno cambiato colore, in entrambe ha vinto la Lega. Io rispetto i voti dei campani, dei pugliesi e dei toscani. Il PD non ha perso abbastanza e quindi ha vinto? Mi arrendo”. Lo ha detto, leader della Lega, durante ‘Cartabianca’ in onda su RaiTre. “Siamo il primo partito in Italia perché la gente apprezza la schiettezza e l’onestà. Qualcuno ha perso una regione e qualcuno l’ha guadagnata. Abbiamo milioni di voti di vantaggio rispetto al PD. Se ai voti della Lega aggiungiamo quelli della lista Zaia, allora la Lega è ampiamente il primo partito anche in questeregionali“, ha concluso