Lutto per Gabriel Garko, l'attore lo annuncia pieno di tristezza. "Se n'è andato un pezzo di cuore" (Di martedì 22 settembre 2020) Povero Gabriel Garko: è morto il suo cavallo Othello a cui era molto legato. Il messaggio di dolore del noto attore ha commosso i suoi fan e tutti gli amanti degli animali come lui. Nella sua casa gli animali hanno da sempre un posto privilegiato nel suo cuore: infatti ha tre cani, due gatti, due cavalli (ora solo più uno) e un acquario con numerosi pesci. I fan e gli amici gli saranno molto vicini in questo momento di particolare sofferenza. Garko ha poi scritto su Instragram: "Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore". Chi conosce Gabriel Garko sa che è molto lontano dai personaggi che ha interpretato ne L'Onore e il Rispetto o Il Peccato e la Vergona: è una persona straordinaria (così l'ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Spotorno, Croce Bianca e Avis in lutto per la morte di Claudio Basadonne La Stampa Gabriel Garko in lutto: “E’ andato via un pezzo del mio cuore” [FOTO]

Pur lontano come suo solito dal mondo del gossip, Gabriel Garko non ha potuto fare a meno di interrompere il proprio silenzio stampa per annunciare ai fan una tristissima notizia. Nella notte del 22 s ...

Muore a Roma il giornalista ed ex parlamentare Peppino Caldarola

Oggi però mancano le parole. Gli volevo bene», scrive su Twitter il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. Caldarola ha diretto per molti anni la rivista Rinascita ed ha fondato e poi diretto ...

