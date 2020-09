Lagarde (BCE): debito pubblico va pagato, la Bce non può cancellarlo (Di martedì 22 settembre 2020) A sei mesi dall'introduzione delle misure anticrisi pandemica della Bce Lagarde ha affermato che i mercati si sono stabilizzati, l'offerta di credito è stata preservata e la ripresa è in corso Leggi su firenzepost (Di martedì 22 settembre 2020) A sei mesi dall'introduzione delle misure anticrisi pandemica della Bceha affermato che i mercati si sono stabilizzati, l'offerta di credito è stata preservata e la ripresa è in corso

