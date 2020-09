Il j'accuse di Bugani: "Nessun motivo per esultare, in due anni persi otto milioni di voti" (Di martedì 22 settembre 2020) Nel day after del referendum e delle elezioni regionali j’accuse di Massimo Bugani, ex socio di Rousseau e attuale capo staff del sindaco di Roma Virginia Raggi, dopo la debacle del M5S alle regionali. In un post su Facebook l’esponente grillino in primo luogo descrive il risultato del referendum come “un successo degli italiani e non certo dei partiti”, spiegando che il Movimento “ha avuto il merito di intercettare questa onda e di portare alcune importanti riforme dentro alle istituzioni”. Poi passa all’analisi del voto locale.Un quadro impietoso quello tracciato da Bugani, che, senza nominarlo, punta il dito contro l’ex capo politico Luigi Di Maio: “Non sfugge allo stesso tempo il tracollo del M5S in ogni tornata elettorale, dalle europee del 2019 ad oggi, con gravi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Nel day after del referendum e delle elezioni regionali j’di Massimo, ex socio di Rousseau e attuale capo staff del sindaco di Roma Virginia Raggi, dopo la debacle del M5S alle regionali. In un post su Facebook l’esponente grillino in primo luogo descrive il risultato del referendum come “un successo degli italiani e non certo dei partiti”, spiegando che il Movimento “ha avuto il merito di intercettare questa onda e di portare alcune importanti riforme dentro alle istituzioni”. Poi passa all’analisi del voto locale.Un quadro impietoso quello tracciato da, che, senza nominarlo, punta il dito contro l’ex capo politico Luigi Di Maio: “Non sfugge allo stesso tempo il tracollo del M5S in ogni tornata elettorale, dalle europee del 2019 ad oggi, con gravi ...

Il M5S ribolle fra la ricerca di una guida, Caseleggio e il rischio di uno strappo

AGI - Chat parlamentari M5s in ebollizione per il ‘blitz’ di ieri di Casaleggio a Roma. “E’ arrivato alla Camera per incontrare la comunicazione senza neanche avvisare il capogruppo”, lo sfogo di uno ...

