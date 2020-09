“Il Covid non esiste? Non diciamo stupidaggini, pure i morti non esistono?”. Ecco la risposta di Conte al “dubbio” di un passante – Video (Di martedì 22 settembre 2020) “Presidente, le mascherine quando le togliamo?“. E poi: “Alcuni medici dicono che il Covid non esiste, bisogna chiarire bene“. Un cittadino ha fermato Giuseppe Conte, che stava rientrando a Palazzo Chigi, mettendo in dubbio sia le misure anti-contagio sia l’esistenza del virus. “Ma lo vedi il numero di contagi? Guardali”, ha replicato Conte. Che poi non ha nascosto l’arrabbiatura: “Come non esiste? Siamo seri, pure i morti non esistono? Non diciamo stupidaggini“. L'articolo “Il Covid non esiste? Non diciamo stupidaggini, pure i morti non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) “Presidente, le mascherine quando le togliamo?“. E poi: “Alcuni medici dicono che ilnon, bisogna chiarire bene“. Un cittadino ha fermato Giuseppe, che stava rientrando a Palazzo Chigi, mettendo in dubbio sia le misure anti-contagio sia l’nza del virus. “Ma lo vedi il numero di contagi? Guardali”, ha replicato. Che poi non ha nascosto l’arrabbiatura: “Come non? Siamo seri,non esistono? Non“. L'articolo “Ilnon? Nonnon ...

borghi_claudio : A Soncino, zona martoriata dal Covid nella tanto bistrattata Lombardia rivince il sindaco di cdx con il 70% - Agenzia_Ansa : Covid: 18 contagi in una Rsa a Bari, si amplia il focolaio a Polignano In un centro di accoglienza nel Pisano 17 ca… - Corriere : ?? ?? Chi arriva dalla Francia deve fare il tampone - elisamassimi : @ausoloda Il covid e' solo una scusa x mascherare una situazione GIA' molto critica - clikservernet : “Il Covid non esiste? Non diciamo stupidaggini, pure i morti non esistono?”. Ecco la risposta di Conte al “dubbio”… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Covid Global DM nel mercato delle macchine industriali 2020 con aggiornamento Covid 2021 | Autodesk , Dassault , PTC Genova Gay