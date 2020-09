GF Vip Elisabetta Gregoraci il bacio con Petrelli fa impazzire il web (Di martedì 22 settembre 2020) La showgirl Elisabetta Gregoraci al “Grande Fratello Vip” si è scambiata una serie di baci con Pierpaolo Petrell, per la sfida settimanale. Tra i due si era vista una sintonia e simpatia, e Alfonso Signorini ha fatto di tutto per farli sfidare in coppia per la sfida della settimana che era darsi un bacio in apnea. In piscina si lasciano andare ad un lungo bacio e il web è impazzito. Inoltre durante la puntata di ieri sera Elisabetta Gregoraci ha raccontato un pò della sua vita privata da quando ha lasciato la sua città per poter entrare nel mondo dello spettacolo, che poi e c’è l’ ha fatta, poi l’ incontro con Flavio Briatore, con cui è stata sposata per tredici anni. Gregoraci: “Per me ... Leggi su musicaetesti.myblog (Di martedì 22 settembre 2020) La showgirlal “Grande Fratello Vip” si è scambiata una serie di baci con Pierpaolo Petrell, per la sfida settimanale. Tra i due si era vista una sintonia e simpatia, e Alfonso Signorini ha fatto di tutto per farli sfidare in coppia per la sfida della settimana che era darsi unin apnea. In piscina si lasciano andare ad un lungoe il web è impazzito. Inoltre durante la puntata di ieri seraha raccontato un pò della sua vita privata da quando ha lasciato la sua città per poter entrare nel mondo dello spettacolo, che poi e c’è l’ ha fatta, poi l’ incontro con Flavio Briatore, con cui è stata sposata per tredici anni.: “Per me ...

