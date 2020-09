FIFA 21 non riceverà una demo (Di martedì 22 settembre 2020) I fan di FIFA 21 hanno ricevuto un duro colpo, poiché EA Sports ha ufficialmente escluso il lancio di una demo tradizionale per il prossimo gioco di calcio.EA Sports ha detto ai fan che la società si concentrerà, invece, sulla "fornitura della migliore esperienza di gioco completa per le console attuali e di nuova generazione"."Non pubblicheremo una demo per FIFA 21", si legge in un tweet di EA Sports. "Abbiamo invece deciso di concentrare il tempo del nostro team di sviluppo sulla fornitura della migliore esperienza di gioco completa per le console attuali e di nuova generazione".Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020) I fan di21 hanno ricevuto un duro colpo, poiché EA Sports ha ufficialmente escluso il lancio di unatradizionale per il prossimo gioco di calcio.EA Sports ha detto ai fan che la società si concentrerà, invece, sulla "fornitura della migliore esperienza di gioco completa per le console attuali e di nuova generazione"."Non pubblicheremo unaper21", si legge in un tweet di EA Sports. "Abbiamo invece deciso di concentrare il tempo del nostro team di sviluppo sulla fornitura della migliore esperienza di gioco completa per le console attuali e di nuova generazione".Leggi altro...

Electronic Arts ha fatto sapere che quest’anno non verrà distribuita nessuna demo di FIFA 21. La notizia è stata diffusa direttamente dalla compagnia statunitense tramite un breve messaggio affidato a ...

