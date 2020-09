Coronavirus | Sileri | “Rischio casi d’importazione elevato | ci sarà un aumento dei casi ma in modo graduale | non dobbiamo preoccuparci”

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 22 settembre 2020) ‘‘Il rischio di avered’importazione è. Servirebbe una strategia più ampia, non solo dell’Italia nei confronti della Francia ma una visione dell’intera Europa per dare delle linee definite’‘. Lo ha detto il vice ministro della Salute, Pierpaolo, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. ”Oggi è la Francia – ha aggiunto – ma domani isaliranno in Germania e poi in Inghilterra. Fino a quando non avremo un vaccino questo è ciò cheaspettarci. Potremmo fare dei test all’aeroporto anche se il tampone negativo non porta il rischio a zero. L’alternativa è avere un tampone antecedente ...