Cantone sulle tracce dell’esame di italiano di Suarez | «Prova concordata e voto già deciso»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 22 settembre 2020) Luisavrebbe una conoscenza solo elementare dell’. È quanto emerge in un comunicato della procura di Perugia, che da qualche mese è diretta da Raffaele, che sta indagando nella sede dell’Università per Stranieri del capoluogo umbro dove, il 17 settembre scorso, c’è stato l’esameper la certificazione di lingua italiana a livello B1, preliminare per ottenere la cittadinanza e il conseguente passaporto comunitario. LEGGI ANCHE > Luischiede scusa a Giorgio Chiellini per il morso Esameper la certificazione linguistica, possibili irregolarità La Guardia di Finanza starebbe svolgendo degli approfondimenti all’interno della sede per l’università perugina. In ogni caso, ...